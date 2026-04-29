1 Mercedes will sich von seiner Leasingtochter Athlon trennen (Archivfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Mercedes will sich von seiner Leasingtochter Athlon trennen. Nun wird bekannt, dass entsprechende Verträge bereits unterschrieben worden. Zum Kaufpreis schweigt der Autobauer.











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Der Autobauer Mercedes-Benz hat eigenen Angaben zufolge im April die Verträge mit der französischen Bank BNP Paribas zum Verkauf seiner Leasingtochter Athlon unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt des Erhalts sämtlicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen und werde für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, hieß es im Zwischenbericht zum ersten Quartal des Stuttgarter Dax-Konzerns. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben.