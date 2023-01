Lastwagen gerät in den Gegenverkehr

Ein Lastwagenfahrer schläft für eine Sekunde ein – und gerät dadurch auf die Gegenfahrbahn. Ein Auffahrunfall mitsamt Vollsperrung war die Folge.















Nach einem Unfall musste der Autobahnzubringer bei Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) – also die L 1115 – am frühen Mittwochmorgen für rund drei Stunden gesperrt werden. Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 4.30 Uhr wohl durch einen Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender 51-Jähriger musste deshalb mit seinem Laster eine Vollbremsung einleiten. Ein darauf folgender 33-jähriger Lkw-Fahrer bremste jedoch zu spät ab und fuhr auf. Der 46-Jährige konnte indes rechtzeitig wieder zurück auf die eigene Fahrbahn lenken.

Ein Lastwagen musste abgeschleppt werden

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro. Der Lastwagen des 33-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die L 1115 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der L 1100 und der Kleinaspacher Straße abgesperrt werden. Die Straßenmeisterei reinigte schließlich die Fahrbahn, bevor der Verkehr wieder fließen konnte.