Die A81 bei Sindelfingen ist am kommenden Wochenende eine Baustelle.

Die A 81 ist am kommenden Wochenende nachts gesperrt. Ein Überblick über die betroffenen Abschnitte und die vorgesehenen Umleitungen.















Am kommenden Wochenende entfernt die Bahn an der S-Bahnbrücke, die beim Sindelfinger Hornbach-Baumarkt über die A 81 führt, die Schalungen. Hierfür wird die Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost nachts gesperrt. Mit zeitweiligen Behinderungen in den Innenstädten von Böblingen und Sindelfingen muss gerechnet werden.

Für die Erweiterung der A 81 auf sechs Fahrspuren wird auch die Bahnbrücke verbreitert. Für den Neubau investiert die Bahn rund 24 Millionen Euro. Am letzten Novemberwochenende wird die Schalung an dem neu gebauten Übergang vollständig zurückgebaut. Zudem montiert die Bahn die Brückenentwässerung und führt die Brückenhauptprüfung im Bereich der A 81 durch. Hierfür ist eine Sperrung der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen notwendig.

Die Sperrungen im Einzelnen

Freitag, 25. November, 22 Uhr, bis Samstag, 26. November, 9 Uhr,

Samstag, 26. November, 21 Uhr, bis Sonntag, 27. November, 10 Uhr,

Sonntag, 27. November, 18 Uhr, bis Montag, 28. November, 5 Uhr.

Die Umleitungen im Detail

Der Verkehr wird während der Sperrzeiten durch Sindelfingen und Böblingen geleitet. Folgende Umleitungen werden ausgeschildert:

Von Westen durch Böblingen: Über die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen, Brumme-Alle, Mercaden-Kreisel, Talstraße, Sindelfinger Straße und Leibnizstraße/Smart Richtung Anschlussstelle Böblingen-Ost zurück auf die Autobahn.

Von Osten durch Sindelfingen: Über die Anschlussstelle Sindelfingen-Ost, Mahdentalstraße, Neckarstraße, Calwer Straße am Daimler-Werk vorbei Richtung Anschlussstelle Böblingen-Hulb zurück auf die Autobahn.

Wie die Bahn mitteilt, soll der Eisenbahnverkehr im kommenden April erstmals über die neue Brücke rollen.

Weitere Informationen zu den Bauarbeiten

Nähere Informationen zum Neubau der Rankbachbahn-Brücke ist zu finden unter www.bauprojekte.deutschebahn.com/p/eisenbahnueberfuehrung-a81

Nähere Informationen zur sechsstreifigen Erweiterung der Autobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gibt es unter www.deges.de/a81-erweiterung