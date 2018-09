Autobahnsperrung bei Wendlingen Ein Schwerverletzter nach Unfall auf der A 8

Von red/len 05. September 2018 - 15:53 Uhr

Am Mittwochmittag ist die Autobahn 8 bei Wendlingen kurzzeitig gesperrt. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall. Ein Schwerletzter muss aus seinem Fahrzeug geschnitten werden.





Wendlingen - Am Mittwochmittag ist es gegen 13 Uhr auf der Autobahn 8 an der Anschlussstelle Wendlingen (Landkreis Esslingen) in Fahrtrichtung Stuttgart-München zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie viele Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren und wie es zu dem Unfall kam, kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt, die aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden musste. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 15 Uhr wieder aufgehoben. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.