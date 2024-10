Autobahnsperrung: Albaufstieg der A 8 drei Tage gesperrt

Autofahrer in Richtung München aufgepasst: Am kommenden Wochenende, vom 11. bis 14 Oktober, wird der Albaufstieg der A 8 in Fahrtrichtung München gesperrt. Die Autobahn-Gesellschaft teilt mit, dass von Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 5 Uhr, der Streckenabschnitt zwischen Mühlhausen und der Anschlussstelle Merklingen wegen verschiedener Baumaßnahmen im Bereich des Albaufstiegs gesperrt werden muss.

Fahrbahn wird erneuert

So sollen in dieser Zeit unter anderem Instandhaltungsmaßnahmen an der Betriebstechnik des Lämmerbuckeltunnels durchgeführt werden. Zudem wird die Fahrbahndecke auf einer Länge von rund 600 Metern erneuert und die Forst BW entfernt Hanggehölz, das nicht mehr standsicher ist. Der Albabstieg von Merklingen in Richtung Stuttgart/Karlsruhe ist nicht von den Sperrungen betroffen.

Lesen Sie auch

Sperrungen am Albaufstieg, so betont die Autobahngesellschaft, bedeuten immer eine besondere Herausforderung nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, sondern auch für die Anrainergemeinden. Deshalb würden notwendige Instandsetzungsmaßnahmen stets gebündelt und soweit möglich an Wochenenden durchgeführt.

Die Navigationsgeräte sollen ausgeschaltet werden

Um Staus auf vermeintlichen Schleichstrecken zu vermeiden, appelliert die Autobahn Gesellschaft dringend an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Navigationssysteme auszuschalten und der offiziell ausgeschilderten Umleitungsstrecke „U29“ zu folgen. Der Fernverkehr wird bereits am Kreuz Weinsberg und am Kreuz Walldorf über die Sperrung informiert. Eine Umfahrung der gesperrten Strecke ist über die A6 und die A7 bis zum Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim möglich.