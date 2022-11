1 Großkontrolle an der Raststätte Sindelfinger Wald: Nur sieben von 43 Fahrzeugen ohne Beanstandung. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Bei einer Großkontrolle an der Tank- und Raststätte Sindelfinger Wald an der A 8 stellt die Polizei zahlreiche Verstöße fest.















Eine bemerkenswert hohe Quote an Verstößen ist die Bilanz einer Großkontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg an der Tank-und Rastanlage Sindelfinger Wald an der Bundesautobahn 8. An diesem Mittwoch hatten die Einsatzkräfte ein besonders scharfes Auge auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften beim Schwerlasttransport.

Die Streifenbesatzungen kontrollierten zum Beispiel, ob die Gefahrgutbestimmungen beachtet oder gesetzlich vorgeschriebene Maße und Gewichte eingehalten wurden. Zudem prüften die Beamtinnen und Beamten, wie gut die Ladungen gesichert waren und wie es um den technischen Zustand der Fahrzeuge und die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer stand.

Für sechs Brummis war die Fahrt zu Ende

Im Zeitraum zwischen 10 und 16.15 Uhr überprüften die Einsatzkräfte laut Polizeibericht rund 43 Fahrzeuge und stellten dabei 36 Verstöße fest. Unter anderem ging es um Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Ladungssicherung, Überladung und technische Mängel. Insgesamt untersagte die Verkehrspolizei in sechs Fällen die Weiterfahrt wegen gravierender technischer Mängel oder ungesicherter Ladung.