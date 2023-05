1 Der Albaufstieg der A8 ist derzeit noch ein Nadelöhr. (Archivbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Der Ausbau des Albaufstiegs an der A8 soll entschieden und bevorzugt vorangetrieben werden. Dies fordert das Land Baden-Württemberg vom Bund. Zu den Einzelheiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Land Baden-Württemberg hat den Bund aufgefordert, den Ausbau des Albaufstiegs an der Autobahn 8 entschieden und bevorzugt voranzutreiben. Bei der Strecke zwischen Mühlhausen und Hohenstadt handle es sich um das dringlichste Autobahnprojekt in Baden-Württemberg, wie Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag mitteilte. Zeitgleich hatte Innenminister Thomas Strobl kritisiert, dass der Albaufstieg in der Beschleunigungsliste für schnelleren Autobahnausbau der Berliner Ampel-Koalition gar nicht auftauche.