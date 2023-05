1 In der Siemensstraße sind in Spitzenzeiten bis zu 40 000 Autos täglich unterwegs. Foto: Jürgen Bach

Die Autobahnzubringer in Ditzingen soll ausgebaut werden. Das geht nur mit dem Land. Nun schafft die Stadt Fakten.









Ditzingen - Jeden Tag Stau, auf jeden Fall im Berufsverkehr, bei Stau rund ums Leonberger Dreieck auf der A 8 auch sonst tagsüber. Das ist die Situation in der Siemensstraße. Der Autobahnzubringer zur A 81 ist überlastet, bis zu 40 000 Fahrzeuge quälen sich täglich auf der Strecke von und zur Auf- und Abfahrt Stuttgart-Feuerbach. Ein zweiter Autobahnanschluss, daran halten die Ditzinger fest, wäre am besten, um das Verkehrsproblem zu lösen. Aber selbst wenn dieser gebaut wäre, so die Ditzinger, wäre der Ausbau der Siemensstraße erforderlich, um den Verkehr zu bewältigen. Doch dafür muss ein Gebäude weichen, in dem vor der Polizeireform die Autobahnpolizei beherbergt war und sich noch immer noch das Logistikzentrum des Landes befindet. Das Gebäude gehört dem Land.