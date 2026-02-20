Autobahnlärm im Kreis Esslingen: Kommunen wollen weiter Tempolimit auf A8 – Positive Botschaft von Autobahn GmbH

Die Anliegerkommunen der A 8 im Kreis Esslingen fordern weiterhin Tempo 120. Das Ziel zu erreichen, wird nicht einfach. Nun hat die Autobahn GmbH eine kleine positive Botschaft.
Die Kommunen entlang der A 8 im Kreis Esslingen wollen den Schulterschluss herstellen, um endlich ein Tempolimit von 120 Kilometern je Stunde zu erreichen. Das wird einen langen Atem erfordern, ist den Rathauschefs in Wendlingen, Köngen und Kirchheim bewusst. Immerhin hat die Autobahngesellschaft nun eine kleine positive Botschaft: Allzu schnelle Autos könnten in absehbarer Zeit auch zwischen Wendlingen und Aichelberg ausgebremst werden. Dennoch sind die Kommunen nicht zufrieden.