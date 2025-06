Autobahnen in Richtung Österreich: ADAC erwartet viel Stau zu Beginn der Pfingstferien

1 Der ADAC warnt vor Staus am Pfingstwochenende. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Pfingstwochenende könne es vor allem auf Autobahnen Richtung Österreich und Italien zu vielen Staus kommen, warnt der ADAC. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.











Viele Staus auf Bayerns Autobahnen erwartet der ADAC am bevorstehenden Pfingstwochenende. Wer in Richtung der österreichischen und italienischen Urlaubsgebiete unterwegs sei, brauche viel Geduld, teilte der Automobil-Club in München mit. Besonders viel Zeitverlust drohe auf der A9 in Richtung München, der A8 in Richtung Salzburg, der Inntal-Autobahn, der A95 sowie am Fernpass.