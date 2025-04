Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 im Rhein-Neckar-Kreis hat sich ein Auto überschlagen. Eine 29-Jährige hatte beim Überholen nahe Hockenheim einen Wagen auf dem rechten Fahrstreifen touchiert, teilte die Polizei mit. Der 34-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Die 29-Jährige sowie drei Insassen des anderen Wagens, darunter ein zweijähriges Kind, kamen laut Polizei leicht verletzt in Krankenhäuser. Es war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden, der nach Angaben eines Polizeisprechers aber nicht zum Einsatz kam. Die Autobahn war in Richtung Mannheim für etwa 40 Minuten gesperrt. Danach wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.