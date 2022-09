A 8 diesmal nur am Sonntag gesperrt

1 Bereits am 17. und 18. September wurden am Drackensteiner Hang Bäume gefällt, weshalb die A 8 dort dicht blieb. Foto: Autobahn GmbH NL Südwest

Erneut ist am Sonntag, 25. September, mit Staus rund um die A 8 zu rechnen: Die Autobahn Richtung Stuttgart wird zwischen Merklingen und Mühlhausen gesperrt.















Weil die Forstarbeiter an der A 8 am vergangenen Wochenende besser als geplant vorangekommen sind, wird die Autobahn Richtung Stuttgart am kommenden Wochenende nur für einen Tag gesperrt statt für zwei Tage.

Am Sonntag, 25. September, zwischen etwa 5 und 20 Uhr, wird der Verkehr zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) umgeleitet. Es werden Bäume am steilen Drackensteiner Hang gefällt sowie Felsschutt entfernt.