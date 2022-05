1 Arbeiten an der Filstalbrücke sind ein Grund dafür, dass die A 8 gesperrt werden muss. Foto: Horst Rudel

Erst im April musste die A 8 kurzfristig gesperrt werden. Nun wird sie erneut dicht gemacht – diesmal in Richtung München und für ein ganzes Wochenende. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.















Deutschlands schönste Autobahn wird am Wochenende zwischen Freitag, 20. Mai, und Sonntag, 22. Mai, nur in eine Richtung befahrbar sein; nämlich von München in Richtung Stuttgart. In der anderen Richtung, zwischen Stuttgart und München, wird der Abschnitt zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt (Landkreis Göppingen) komplett gesperrt. Autofahrer werden umgeleitet, für den weiträumigen Verkehr wird eine Umfahrung über die A 6 und A 7 empfohlen, dort sollen an dem besagten Wochenende keine Tagesbaustellen eingerichtet werden.

Bereits am Donnerstag, 19. Mai, gegen 10 Uhr werden zwei Autobahnparkplätze nach der Anschlussstelle Mühlhausen gesperrt, um dort Baumaterialien und Baumaschinen abzustellen. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wird dann zunächst ein Fahrstreifen in Richtung München zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt gesperrt, dem Autoverkehr bleibt dann noch ein Streifen übrig. Die Vollsperrung des Abschnitts beginnt am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr und soll am Sonntagabend gegen 22 Uhr enden.

Dach an der Filstalbrücke nicht mehr nötig

Erst im April musste die A 8 kurzzeitig gesperrt werden, weil sich Felsbrocken gelöst hatten. Dieses Mal ist der Grund für die Sperrung ein anderer; einerseits Bauarbeiten an der Filstalbrücke seitens der Deutschen Bahn, andererseits Arbeiten der Autobahngesellschaft. Die Autobahngesellschaft baut an zwei Brücken und am Lämmerbuckeltunnel. Die Deutsche Bahn baut nach rund drei Jahren ihr Sicherheitsdach an der Filstalbrücke ab. Durch dieses Dach wurden bis zuletzt Auto- und Lkw-Fahrer auf der Autobahn geschützt, nun wird es nicht mehr benötigt.

Die Filstalbrücke ist das bekannteste Bauwerk der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Mit zwei nebeneinander liegenden und knapp 500 Meter langen Brücken, die in 85 Metern Höhe zwischen Wiesensteig und Mühlhausen im Täle schweben, wurden der Boßler- und der Steinbühltunnel miteinander verbunden. Die Filstalbrücke ist die höchste Eisenbahnbrücke in Baden-Württembergund die dritthöchste in Deutschland.

