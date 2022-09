1 Ein Stauschwerpunkt in Baden-Württemberg: der Albabstieg zwischen Merklingen und Mühlhausen. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Am Wochenende vom 17. bis 18. September ist der Albabstieg zwischen Merklingen und Mühlhausen wieder dicht. Und die nächste Sperrung lässt nicht lange auf sich warten.















Wer am Wochenende von Ulm, Augsburg oder München mit dem Auto Richtung Stuttgart fährt, sollte dafür etwas mehr Zeit einplanen. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, wird die Autobahn 8 Richtung Stuttgart gesperrt. Weil am Albabstieg Bäume gefällt werden, bleibt die Strecke zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) dicht, jeweils zwischen 5 Uhr morgens und 20 Uhr abends. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kann man ganz normal fahren. Auch die A 8 in Richtung München ist nicht betroffen.

Bei letzter A-8-Sperrung entstand ein Chaos

Dem überregionalen Verkehr wird eine weiträumige Umfahrung vom Autobahnkreuz Ulm-Elchingen über die A 7 und A 6 empfohlen, von der Anschlussstelle Ulm-West über die B 10 und B 313. Vor Ort wird von Merklingen über Nellingen, Geislingen an der Steige und Deggingen umgeleitet, die Strecke wird als U 6 ausgeschildert.

Diese Umleitung ist mit 30,8 Kilometern etwa doppelt so lang wie die Strecke über die A 8. Dennoch wird seitens der Autobahngesellschaft sowie der Bürgermeister der angrenzenden Gemeinden darum gebeten, die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen – und keine Schleichwege. Auf der Umleitung gebe es keine Baustellen, und die Ampeln würden entsprechend umprogrammiert, heißt es. Vor allem aber riskiere man nicht, auf schmalen Straßen im Stau zu landen oder in Haarnadelkurven stecken zu bleiben. Auch am Wochenende darauf, 24. und 25. September, wird der Albabstieg gesperrt, ebenfalls jeweils zwischen 5 und 20 Uhr.