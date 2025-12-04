Autobahn-Maut: In Italien im Stau? Künftig gibt es Geld zurück

Italien-Urlauber kennen das: Auf den Autobahnen muss kräftig Maut gezahlt werden. Im nächsten Jahr soll es bei Verspätungen wegen Baustellen Rückerstattungen geben.
Rom - In Italien gibt es künftig Geld zurück, wenn man auf einer gebührenpflichtigen Autobahn wegen einer Baustelle zu lange im Stau steht. Die Verkehrsbehörde in Rom legte fest, dass bei deutlicher Überschreitung der normalen Fahrzeit ein Teil oder sogar die gesamte Summe der gezahlten Maut zurückerstattet werden muss. Die neue Regelung tritt im Juni nächsten Jahres in Kraft - also noch vor Beginn der Hauptreisezeit im Sommer.