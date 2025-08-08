Autobahn komplett gesperrt: Jetzt im Livestream: Brückenabriss an A81 in Böblingen

Die Übertragung startet am Freitagabend, um 21 Uhr. Zuschauer können die Arbeiten von Zuhause aus direkt mitverfolgen. Das Video befindet sich im Artikel.
Die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ist von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, komplett gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Brücke über die Autobahn, die die Böblinger Wolfgang-Brumme-Allee mit der Sindelfinger Rudolf-Diesel-Straße verbindet, abgerissen. Die Deges hat auf Youtube einen Livestream eingerichtet, in dem man die Abrissarbeiten verfolgen kann.