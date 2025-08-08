Autobahn komplett gesperrt: Jetzt im Livestream: Brückenabriss an A81 in Böblingen

Die Übertragung startet am Freitagabend, um 21 Uhr. Zuschauer können die Arbeiten von Zuhause aus direkt mitverfolgen. Das Video befindet sich im Artikel.

Die A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ist von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, komplett gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Brücke über die Autobahn, die die Böblinger Wolfgang-Brumme-Allee mit der Sindelfinger Rudolf-Diesel-Straße verbindet, abgerissen. Die Deges hat auf Youtube einen Livestream eingerichtet, in dem man die Abrissarbeiten verfolgen kann.

Der Livestream geht am Freitag, um 21 Uhr, auf Sendung. Die Abbrucharbeiten starten voraussichtlich direkt nach Beginn der Autobahnsperrung um 22 Uhr.

Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH) plant und koordiniert den sechsspurigen Ausbau der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen. Im Zuge der Erweiterung muss die Brücke an der Wolfgang-Brumme-Allee gegen eine neue mit größerer Spannweite ausgetauscht werden. Eine Behelfsbrücke einige hundert Meter weiter dient bis voraussichtlich kommenden Sommer als Ersatz.