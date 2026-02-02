1 Reifen: Ein solcher hat auf der Autobahn bei Rutesheim für Unbill gesorgt. Foto: Philipp Schulze/dpa

Ein Reifen hat am Samstagabend auf der Autobahn bei Rutesheim für zwei massiv beschädigte Autos gesorgt. Wer ihn verloren hat, ist dereit noch unklar.











Ein herrenloser Reifen hat am Samstagabend auf der Autobahn bei Rutesheim zwei Autos massiv beschädigt. Gegen 21.50 Uhr hatte sich der Pneu zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim selbstständig gemacht. Der Fahrer eines Fords und der eines VW konnten nicht mehr ausweichen und fuhren darüber. An den beiden Pkw entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.