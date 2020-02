Großeinkäufe wegen Coronavirus Der Stuttgarter Einzelhandel sieht sich gewappnet

In Italien löste das Coronavirus eine Welle an Hamsterkäufen aus, die Regale der Supermärkte waren wie leer gefegt. Wie ist die Lage in Stuttgart und der Region, drei Tage nach dem ersten Infizierten im Südwesten? Wir haben nachgefragt.