Nahe des Engelbergtunnels ist auf der Autobahn bei Leonberg ein Hund auf die Fahrbahn gerannt. Wohin das Tier geflüchtet ist und ob es verletzt wurde, steht derzeit noch nicht fest.
Als ob beim Engelbergtunnel derzeit nicht schon genug Kopfzerbrechen angesagt wäre, wird es jetzt auch noch tierisch. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, rannte am frühen Montagmittag ein Hund auf die Fahrbahn nahe des Südportals. Konkret lief das Tier auf den Übergang von A 8 zu A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zunächst hatte der SWR berichtet.