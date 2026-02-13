Autobahn bei Leonberg: Auto brennt nahe A8 vollständig aus – Feuerwehr im Einsatz

5 Nah der A8 hat am Donnerstagabend ein Auto gebrannt. Foto: SDMG / Schulz

Ein Fahrer ist am Donnerstagabend auf der A8 unterwegs, als ihm eine Fehlermeldung angezeigt wird. Er verlässt die Autobahn. Kurz darauf brennt sein Auto vollständig aus.











Ein Auto ist am Donnerstagabend nahe der Anschlussstelle Leonberg-West der A8 vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr. Der Fahrer des Autos war demnach von Karlsruhe kommen in Richtung München auf der A 8 unterwegs, als sein Auto eine Fehlermeldung anzeigte.