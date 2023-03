7 Auf der A8 in Fahrtrichtung München ist am Mittwochvormittag ein Lastwagen umgekippt. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Am Mittwochvormittag kam es auf der A8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einem Unfall. Zwei der drei Fahrstreifen in Richtung München sind gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Weitere Informationen folgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf der A8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Mittwochvormittag ein Lastwagen umgekippt. Zeugenaussagen zufolge war der Laster am Vormittag auf ein Sicherungsfahrzeug aufgefahren. Zwei der drei Spuren sind am Mittag (Stand 11.40 Uhr) noch gesperrt. Auch die Unfallaufnahme durch die Polizei dauert noch an. Über Verletzte konnten noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Informationen folgen.