Autobahn bei Heimsheim: 26 Kilometer Dieselspur – Verkehrschaos rund um gesperrte A8

Ein portugiesischer Sattelzug hat eine etwa 26 Kilometer lange Dieselspur hinterlassen: Die Autobahn muss zwischen Pforzheim und Rutesheim komplett gesperrt werden.
Verkehrschaos rund um die Autobahn: Auf der A 8 hat ein portugiesischer Sattelzug mehrere hundert Liter Diesel verloren. Am Laster war offenbar bereits auf Höhe Pforzheim aus unbekanntem Grund der Tank aufgerissen worden, in der Folge hinterließ er eine rund 26 Kilometer lange Kraftstoffspur. Der Fahrer stoppte auf seiner Fahrt in Richtung Stuttgart erst auf dem Parkplatz Heckengäu, der sich zwischen Heimsheim und Rutesheim befindet. Die Autobahn in Richtung Stuttgart ist aktuell ab Pforzheim voll gesperrt und wird mit sechs Spezialfahrzeugen gereinigt.