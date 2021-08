1 Nach einem Unfall auf der A81 Richtung Heilbronn hat sich der Verkehr auf rund drei Kilometern Länge gestaut. Foto: picture alliance / dpa/Stephan Jansen

Ein 22 Jahre alter Autofahrer schläft am Dienstag kurz am Steuer seines Fahrzeugs ein und verursacht einen Unfall. Ein Stau im morgendlichen Verkehr ist die Folge.















Link kopiert

Korntal-Münchingen - Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Dienstag auf der Autobahn 81 passiert ist. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-jähriger Audi-Fahrer gegen 7.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Zuffenhausen in Richtung Heilbronn unterwegs. Der Mann fuhr auf dem linken Streifen, als er wohl wegen eines Sekundenschlafs nach rechts abkam. Er kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Kleinlaster, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge des Aufpralls fuhr der Lastwagen gegen eine Betonschutzwand. Der 22-Jährige, seine 18 und 34 Jahre alten Beifahrer sowie der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.