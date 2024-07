Autobahn A 8 bei Kirchheim stundenlang gesperrt: Ersthelfer nach Unfall außer Lebensgefahr

A8 bei Kirchheim unter Teck Schwerer Unfall sorgt für Vollsperrung – Polizei stellt Unfallflüchtigen

Ein schwerer Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt sind, sorgt auf der A8 bei Kirchheim unter Teck am Dienstagabend für eine Vollsperrung. Bei einem Folgeunfall kracht ein Fahrzeug in das Auto eines Helfers. Die Polizei sucht Zeugen. Was bislang bekannt ist.