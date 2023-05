Große Rauchwolke nordöstlich von Karlsruhe: Auf der Autobahn A5 brennt ein Sattelschlepper vollständig aus – allerdings nicht wegen eines Unfalls.









Auf der Autobahn A5 nordöstlich von Karlsruhe ist ein mit Fahrzeugteilen beladener Schwerlastwagen in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend mitteilte, kam der Fahrer in medizinische Behandlung, wurde aber nicht durch das Feuer verletzt. Über dem Brandort war eine große Rauchwolke zu sehen.