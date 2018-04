Autobahn 81 Vollsperrung – Aufwändige Reinigung der Fahrbahn

Von Philipp Johannßen 21. April 2018 - 16:32 Uhr

Ein mit Metallschrott beladener Lkw-Anhänger hat am Samstagvormittag auf der Autobahn 81 Teile seiner Ladung verloren. Die Strecke ist in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt.





Stuttgart/Böblingen - Nach einem Unfall am Samstagvormittag auf der Autobahn 81 vor der Anschlussstelle Böblingen Ost ist die Strecke in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr dadurch zurück bis zur Anschlussstelle Ehningen.

Nach Auskunft der Polizei war der Anhänger eines mit Metalschrott beladenen Lkws um 11.05 Uhr umgekippt und verlor Teile seiner Ladung, die sich auf beiden Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen verteilten. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und THW sind bei der Reinigung im Einsatz. Die Arbeiten sind laut Polizei aufwändiger als gedacht, da sich unzählige kleine Metallteile auf dem Asphalt befinden. Um Folgeunfälle, zum Beispiel durch umherfliegende Teile, zu verhindern, müssen die Fahrbahnen fein säuberlich beseitigt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Bereich mindestens bis 18.30 Uhr voll gesperrt sein wird.

Zeitweise konnte die linke Spur geräumt werden, um den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuführen. Autofahrer werden gebeten, die betroffene Strecke zu umfahren. Polizeikräfte leiten den Verkehr an den entsprechenden Stellen um.

Das Deutsche Rote Kreuz verteilt Wasser an die im Stau feststeckenden Personen. Durch Schaulustige kam es auch auf der Gegenfahrbahn zu einem Rückstau.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Lkw-Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. An einem Pkw, das von umherfliegenden Metallteilen getroffen wurde, ein Schaden von circa 3000 Euro.