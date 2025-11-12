100 Millionen gegen Dauerstau: Befahrbarer Seitenstreifen auf A81

Die Standspur zwischen Ludwigsburg-Süd und -Nord auf der A81 soll in einigen Jahren befahrbar werden. Warum das Projekt so teuer ist und wann es losgehen könnte.
Wer auf der A81 bei Ludwigsburg in Richtung Heilbronn im Berufsverkehr im Stau steht, fragt sich wahrscheinlich, warum nicht wie auf der Gegenseite weiter südlich der Seitenstreifen freigegeben wird. Seit einigen Jahren gibt es diese Möglichkeit zwischen Ludwigsburg-Süd und Zuffenhausen. Nun soll es auch auf dem Abschnitt weiter nördlich in Fahrtrichtung Heilbronn endlich umgesetzt werden, aber einfach ist es nicht.