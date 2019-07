1 Ein Atemalkoholtest bei der Frau verlief positiv. (Symbolbild) Foto: PSPress

Eine betrunkene 39-Jährige fährt auf der A 81 und fällt durch ihre gefährliche Fahrweise auf. Eine 41-jährige Zeugin beobachtet die Frau und verständigt die Polizei.

Ludwigsburg - Durch mehrere gefährliche Manöver ist eine 39-jährige Autofahrerin am Dienstagabend auf der Autobahn 81 aufgefallen. Die betrunkene Frau fuhr mit ihrem grünen VW Multivan auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart und versuchte, im Engelbergtunnel ein Auto über den Standstreifen rechts zu überholen. Das fiel einer 41-Jährigen auf, die anschließend noch beobachten konnte, wie die 39-Jährige alle Fahrbahnen im Bereich des Leonberger Kreuzes überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten. Die 41-Jährige verständigte anschließend die Polizei.

An der Anschlussstelle Leonberg-West verließ die betrunkene Fahrerin die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Weil der Stadt, wobei sie mehrfach nach rechts auf dem Grünstreifen und über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn geriet. Als die 39-Jährige schließlich auf einem Feldweg an der K 1007 anhielt, kontrollierten die verständigten Polizeibeamten die Frau. Ein Atemalkohltest verlief positiv, eine Blutabnahme folgte daraufhin. Der Führerschein der Betrunkenen wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152/6050.