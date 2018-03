Autobahn 8 bei Wendlingen 20-Jährige rast in Sattelzug und verletzt sich schwer

Von red 24. März 2018 - 12:56 Uhr

Eine 20-Jährige fuhr am Samstagmorgen auf der A8 bei Wendlingen auf einen Sattelzug auf und verletzte sich dabei schwer. Ihr Beifahrer musste ebenfalls ins Krankenhaus. Eine Blutprobe soll nun Aufschluss über die Unfallursache geben.





6 Bilder ansehen

Wendlingen - Am Samstagmorgen fuhr eine 20-Jährige gegen 3.40 Uhr mit ihrem VW auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart – dabei kam es zu einem schweren Unfall mit einem Sattelzug.

Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim/West und Wendlingen (Kreis Esslingen) fuhr die 20-Jährige auf einen Sattelzug auf. Zunächst konnte laut Polizei kein Grund für das Fahrverhalten der Autofahrerin erkannt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Frau wohl unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Sie war in Begleitung eines 32-Jährigen. An der Unfallstelle kam es zu widersprüchlichen Aussagen, wer den VW denn nun gelenkt hat. Bei beiden Insassen wurde eine Blutprobe entnommen.

Schwere Verletzungen

Am VW entstand ein Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro, am Sattelauflieger in Höhe von 20.000 Euro. Die 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren, der Mann wurde kurzzeitig stationär aufgenommen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An der Unfallstelle waren 25 Mann der Feuerwehr Kirchheim und zwei Rettungswagen im Einsatz.