Autobahn 8 bei Stuttgart-Möhringen Langer Stau nach Unfall im Berufsverkehr

Von red/pj 22. Januar 2019 - 08:00 Uhr

Laut Polizei gab es bei dem Unfall wohl keine Verletzten. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Dienstagmorgen kollidieren drei Fahrzeuge auf der Autobahn 8 bei Stuttgart-Möhringen. Ein kilometerlanger Stau ist die Folge.

Stuttgart - Ein Unfall sorgte am Dienstagmorgen für Behinderungen im Verkehr auf der Autobahn 8 in Richtung Leonberg. Nach ersten Informationen der Polizei hat es kurz hinter der Ausfahrt Stuttgart-Möhringen gegen 6.10 Uhr einen Unfall gegeben, an den drei Fahrzeuge beteiligt waren. Verletzte gab es dabei nicht. Der linke Fahrstreifen war nach dem Zusammenstoß blockiert, der Berufsverkehr staut sich bereits jetzt über mehrere Kilometer. Die Polizei gab den Fahrstreifen um 8 Uhr wieder frei, als Abschleppfahrzeuge die Unfallautos abtransportiert hatten.