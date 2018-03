Autobahn 40 in Nordrhein-Westfalen Hund muss zum Tierarzt – Rentner wird zum Geisterfahrer

Von red/dpa 29. März 2018 - 11:13 Uhr

Weil er seinen kranken Hund hektisch zum Tierarzt bringen wollte, ist ein Rentner in Nordrhein-Westfalen in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn geraten. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Rentner will schnell zum Tierarzt fahren, um seinen kranken Hund untersuchen zu lassen – dabei wird er unfreiwillig zum Geisterfahrer auf der Autobahn 40 in Nordrhein-Westfalen. Polizisten stoppen den Mann und bringen das Tier in eine Klinik.

Duisburg - Weil er seinen kranken Hund hektisch zum Tierarzt bringen wollte, ist ein Rentner in Nordrhein-Westfalen in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn geraten. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde der Geisterfahrer bei Duisburg-Homberg von den alarmierten Beamten aus dem Verkehr der A40 gezogen. Der Senior versicherte, auf seiner Route nur dem Navigationssystem gefolgt zu sein.

Polizisten bringen krankes Tier in Klinik

Die Polizisten fuhren das kranke Tier an Stelle von Herrchen zu einer Veterinärklinik, wo der Hund allerdings wenig später starb.