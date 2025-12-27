Autobahn 1: 13 Menschen bei Unfall verletzt – Glatteis erschwert Rettung

1 Zwei Winterdienstfahrzeuge streuten den Bereich der Unfallstelle. Dies gab den Rettungskräften mehr Sicherheit, ihren Einsatz durchzuführen, wie es in der Mitteilung hieß. (Symbolbild) Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Eisglätte und dichter Nebel in Niedersachsen: Selbst die Retter kamen kaum voran. Wie Streufahrzeuge schließlich zur Rettung für die Einsatzkräfte werden.











Wildeshausen - Dreizehn Menschen sind bei einem Unfall auf der spiegelglatten Autobahn 1 in Niedersachsen verletzt worden. Die Fahrbahn war nach Angaben der Feuerwehr am frühen Morgen so glatt, dass selbst die Retter teils große Mühe hatten, voranzukommen. Insgesamt stießen nahe Wildeshausen im Kreis Oldenburg fünf Fahrzeuge zusammen, wie die Feuerwehr mitteilte.