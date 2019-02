1 Autoknacker fackeln nicht lange – und zertrümmern die Beifahrerscheibe. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Früher haben Autoknacker zehnmal öfter in Stuttgart zugeschlagen als heute. Doch das sollte Fahrzeugbesitzer nicht leichtsinnig machen: Die Täter sind noch da.

Stuttgart - Dass Autoknacker deutlich seltener zuschlagen als noch vor Jahrzehnten, hat viele Autobesitzer offenbar nachlässiger gemacht. Das rächt sich zunehmend: Allein im Stuttgarter Süden müssen zwei Autofahrerinnen nun Schäden von mehreren Hundert Euro beklagen. Die Täter freuen sich über Bargeld und persönliche Papiere.

Als eine 24-Jährige am Mittwoch gegen 10.20 Uhr in der Alexanderstraße zu ihrem geparkten Citroen zurückkehrt, ist der Schreck groß: Die Beifahrerscheibe ist zersplittert, der Innenraum durchwühlt. Für die Täter war das offenbar fast wie eine Einladung, was sie im Inneren gesehen hatten. Seit der Mittagszeit des Vortags lag im Wagen eine schwarze Ledertasche, die nun fehlt. Darin befanden sich eine Geldbörse im Wert von über 100 Euro, plus 120 Euro Bargeld und diverse persönliche Papiere. Besonders ärgerlich: Die muss sich das Opfer nun bei den Behörden wieder ausstellen lassen. Außerdem ist der Wagen wegen der Reparatur der Scheibe mit mehreren Hundert Euro Schaden für längere Zeit außer Gefecht.

Der Trend geht wieder nach oben

Offenbar müssen sich Autofahrer in Stuttgart wieder die Gefahr von Aufbrüchen bewusster machen. 1990 war das noch ganz anders: Die Kriminalstatistik verzeichnete damals über 7900 Fälle – da wirken die knapp 650 Fälle im Jahr 2017 eher bescheiden. Wobei bei dieser letzten bekannten Jahresstatistik auch schon eine deutliche Steigerung zu verzeichnen war. Es ging um 16,4 Prozent nach oben.

Dass ein Auto nicht mehr so einfach aufgebrochen werden kann wie noch vor Jahrzehnten, als die Türstechermethode am Schloss eines VW Golf eine gebräuchliche Methode war, sollte Autobesitzer nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. „Da wird halt einfach die Scheibe eingeschlagen“, sagt Polizeisprecher Martin Schautz, „und meist fällt so etwas nicht einmal auf.

Ledertaschen erregen die Aufmerksamkeit

Dies gilt auch für den zweiten Fall im Stuttgarter Süden, wo die Tatzeit ebenfalls nicht einmal annähernd eingegrenzt werden kann. Irgendwann zwischen 19 und 7.30 Uhr schlugen mutmaßlich dieselben Täter in der Bopserwaldstraße zu. Am Seat einer 52-Jährigen wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Dort hatten offenbar zwei Ledertaschen die Aufmerksamkeit der Täter erregt. Allerdings befand sich darin nur eine leere Geldbörse, die Täter verschmähten auch einen Füllfederhalter nicht. Am Fahrzeug entstand mehrere Hundert Euro Schaden, der Wagen ist für die Betroffene vorerst nicht mehr zu gebrauchen.

Wer Verdächtiges beobachtet oder ein auffälliges Verhalten von unbekannten Personen in der Nacht zum Mittwoch gesehen hat, wird gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in der Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 33 00 entgegen.