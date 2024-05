1 Der 1. Mai eignet sich nicht zum Autowaschen. Foto: LittlePigPower / shutterstock.com

Wer den 1. Mai für die Autowäsche nutzen will, hat leider Pech. Denn am Tag der Arbeit sind Waschanlagen, Waschplätze und Waschstraßen in Baden-Württemberg geschlossen. Automatische Fahrzeugwaschanlagen sowie SB-Anlagen dürfen an Feiertagen generell nicht öffnen.