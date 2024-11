Vauxhall schließt Transporter-Werk - 1.100 Jobs in Gefahr

2 Der Hersteller macht Regierungsvorschriften verantwortlich, die den Umstieg auf E-Mobilität beschleunigen sollen. (Archivbild) Foto: picture alliance / Cliff Hide/London News Pictures via ZUMA/dpa

Auch in Großbritannien geraten Autobauer unter Druck. Ein Unternehmen greift hart durch - und gibt der Regierung eine Mitschuld.











Luton - Die britische Opel-Schwester Vauxhall schließt ihr Transporter-Werk in Luton bei London. Der Schritt bedroht 1.100 Arbeitsplätze. Der Mutterkonzern Stellantis teilte mit, im Gegenzug Hunderte Jobs am Werk in Ellesmere Port zu schaffen und den Beschäftigten Umzugspakete anzubieten.