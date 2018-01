Auto überschlägt sich Säugling stirbt bei Unfall auf A9 – Familie aus Stuttgart

Von red/dpa 05. Januar 2018 - 14:35 Uhr

Der Säugling starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen (Symbolbild). Foto: dpa

Eine vierköpfige Familie aus Stuttgart ist mit dem Auto auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs. Aus unbekannter Ursache kommt der Vater von der Straße ab, das Auto überschlägt sich.

Münchberg - Ein vier Monate alter Säugling ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 in Oberfranken ums Leben gekommen. Der Vater des Mädchens war am Freitagmorgen aus bislang unbekannter Ursache bei Münchberg in Richtung Nürnberg von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto mit der vierköpfigen Familie aus Stuttgart überschlug sich nach dem Zusammenstoß mit der rechten Leitplanke mehrmals. Im Krankenhaus starb der Säugling kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Die Eltern sowie die achtjährige Tochter wurden leicht verletzt.