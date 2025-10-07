Auto-Talk mit Ergun Lümali: Was der Mercedes-Betriebsratschef dem Kanzler zu sagen hat

Der Autogipfel bei Friedrich Merz steht an. Mit dabei: Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali. Der will jetzt Ergebnisse sehen, wie er im Auto-Talk dieser Zeitung sagt.
Ergun Lümali ist früh dran. 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung fährt er im Elektro-SUV am Stuttgarter Pressehaus vor. Die verbleibende Zeit will der Gesamtbetriebsratschef von Mercedes-Benz zur Vorbereitung nutzen – mit Fragen. Bevor die ihm von den online zugeschalteten Leserinnen und Lesern dieser Zeitung selbst gestellt werden. Wie viele von ihnen hätten denn die Möglichkeit, sich direkt an ihn zu wenden, will Ergun Lümali zum Beispiel wissen. Er erfährt, dass für das zum zweiten Mal stattfindende Format „Auto-Talk“ 150 Anmeldungen eingegangen sind. Außerdem erreichen seine Antworten Zehntausende von Lesern der Berichterstattung in Print und auf der Webseite.