1 Am Bosch-Aktionstag zu Beginn der Stellenstreichungen vor einem Jahr beteiligten sich auch Mercedes-Betriebsräte. Foto: Simon Granville

Im Auto-Talk mit unserer Zeitung äußert sich Mercedes-Chefbetriebsrat Ergun Lümali auch zur angespannten Situation bei den Zulieferern – und zeigt sich solidarisch.











Man kennt sich – und man schätzt sich. Doch die Geschichte vom Verhältnis zwischen den Betriebsräten von Mercedes und Bosch ist damit noch lange nicht zu Ende erzählt. Vor einem Jahr waren es Gewerkschafter des Herstellers, die die Kollegen des Zuliefer-Riesen beim sogenannten „Bosch-Aktionstag“ bei ihrem Protest nach dem Bekanntwerden der ersten Stellenabbaupläne unterstützten. Genauso waren es Boschler, die zuletzt zum Gegenbesuch nach Untertürkheim kamen, als vor dem Mercedes-Werkstor gegen den Verkauf der konzerneigenen Autohäuser demonstriert wurde.