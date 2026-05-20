Auto: Schon fast 17.000 Anträge für E-Auto-Prämie

1 Das Interesse an der neuen staatlichen Förderung zum Elektroauto-Kauf ist groß. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Das Interesse an der neuen staatlichen Förderung für Kauf oder Leasing von Elektroautos ist groß. Umweltminister Carsten Schneider wirbt für den Umstieg.











Link kopiert



Berlin - Binnen 24 Stunden nach Start des Verfahrens gibt es nach Angaben des Bundesumweltministeriums bereits knapp 17.000 Anträge für die neue Elektroauto-Kaufprämie. Minister Carsten Schneider (SPD) warb für die Alternative zu Wagen mit Verbrennungsmotor: "Es gibt immer schnellere Autos, günstigere Modelle und mehr Ladesäulen. Zudem ist man unabhängig von Krisen in der Welt und hohen Spritpreisen."