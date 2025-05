Auto rast in Liverpool in Menge: Fahrer wird schwere Körperverletzung vorgeworfen

Auto rast in Liverpool in Menge

1 Polizei und Rettungskräfte sind in Liverpool im Einsatz, nachdem ein Auto während der Premier-League-Siegerparade in eine Menschenmenge gefahren ist (Archivfoto). Foto: Jon Super/AP/dpa/Jon Super

In England ist ein Mann formell angeklagt worden. Er soll bei der Meisterfeier des FC Liverpool mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren sein. Mehrere Menschen wurde verletzt.











In Großbritannien ist der Mann formell beschuldigt worden, der während der Meisterfeier des FC Liverpool mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast war. Dem 53-jährigen Verdächtigen werde unter anderem gefährliche Fahrweise und schwere vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Polizei in Liverpool am Donnerstag mit. Der Mann soll am Freitag einem Gericht vorgeführt werden und bleibt vorerst in Polizeigewahrsam.