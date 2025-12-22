Auto rast in Bushaltestelle: Polizei nennt neue Details zu Vorfall in Gießen

1 Ein Autofahrer ist in Gießen in den Gegenverkehr gefahren – der Fahrer wurde festgenommen. Foto: IMAGO/5VISION.NEWS/IMAGO/5VISION.NEWS/

Nach dem Zwischenfall in Gießen mit vier Verletzten laufen die Ermittlungen in alle Richtungen. Die Polizei präzisiert ihre ersten Angaben.











Nach dem Vorfall in der Gießener Innenstadt mit vier Verletzten hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse genannt. Ein Autofahrer soll am Nachmittag auf einer der Hauptverkehrsstraßen im Bereich einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Auto zusammengeprallt sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Beamten berichtet, der Mann sei mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und habe dabei mehrere Menschen verletzt.