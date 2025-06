Auto kracht in Sindelfinger Büro: Bestatter: „Das war ein großer Schreck“

1 Was begann wie ein normaler Arbeitstag, endete für die Mitarbeiter von Göpper und Maurer in Sindelfingen mit einem gewaltigen Schreck. Foto: SDMG

Es ist ein sonniger Donnerstag in Sindelfingen, der für die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens Göpper und Maurer ganz alltäglich begonnen hat. Das Telefon klingelt, Akten liegen auf dem Tisch, leises Tippen auf der Tastatur erfüllt das Büro in der Burghaldenstraße, in dem man an diesem Mittag zu dritt sitzt. Doch dann: ein ohrenbetäubendes Krachen. Glas splittert, ein Ruck geht durch das Gebäude. Und plötzlich steht ein Volkswagen im Büro.