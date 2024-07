Auto in Marbach erregt Aufsehen: Zertrümmertes Auto steht seit Monaten in Parkhaus

Zertrümmertes Auto steht seit Monaten in Parkhaus

Auto in Marbach erregt Aufsehen

1 Bei dem Wagen wurden mittlerweile alle Scheiben eingeschlagen. Foto: Christian Kempf

Was hat es mit dem Wagen auf sich, der im Marbacher Parkhaus in der Grabenstraße vor sich hin vegetiert? Das fragen sich mittlerweile viele Bürger. Die Polizei ist am Ball.











Link kopiert



Anlass für Spekulationen bietet in Marbach derzeit ein weißer Ford, der im Parkhaus in der Grabenstraße vor sich hin lottert. Wurde das Auto, bei dem das Kennzeichen fehlt, dort etwa illegal entsorgt, um Kosten zu sparen? Oder steckt vielleicht sogar ein Kriminalfall dahinter, und der Wagen wurde womöglich bei einem Überfall oder Ähnlichem eingesetzt und dann auf dem obersten Deck ausrangiert? Das sind Fragen, die seit Wochen immer wieder und zunehmend lauter gestellt werden – während parallel offenbar Vandalen ihre Zerstörungswut an dem Wagen auslassen. Die Außenspiegel und die Scheiben sind mittlerweile zertrümmert, die Reifen platt.