Auto im Neckar bei Freiberg: Unbekannte stehlen Lieferauto – und versenken es nach einer Spritztour

6 Die Einsatzkräfte prüften zunächst, ob sich noch Personen in dem Wagen befanden. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Eine Passantin macht am Feiertag eine mysteriöse Entdeckung: Im Alt-Neckar in Freiberg entdeckt sie ein Auto. Das Lieferfahrzeug ist verlassen, vom Fahrer fehlt jede Spur. Die Polizei kann aber am Freitag bereits für Aufklärung sorgen: Wie sich herausstellt, war das Auto eines Schnellimbisses in Sachsenheim am Abend zuvor von Unbekannten gestohlen worden.