Auf der Kreisstraße zwischen Münchingen und Hemmingen ereignete sich am Dienstag ein spektakulärer Unfall.

Um eine Kollision mit einem Audi zu verhindern, springt am Dienstag ein 43-Jähriger von seinem Zweirad ab. Das Auto war auf der Kreisstraße Richtung Hemmingen auf die Gegenspur geraten.















Glück im Unglück hatten eine junge Frau und ein Motorradfahrer bei einem doch recht spektakulären Unfall am Dienstagnachmittag zwischen Korntal-Münchingen und Hemmingen (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei berichtet, war die 24-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 1690 aus Richtung Münchingen kommend in Richtung Hemmingen unterwegs. Nach einer Kurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Warum das passiert ist, ist laut der Polizei noch ungeklärt.

Mann springt vom Motorrad ab

Nach dem Crash mit dem Schild geriet der Wagen nach links auf die Gegenspur, wo zu dem Zeitpunkt ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad von Hemmingen in Richtung Münchingen fuhr. Um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen, sprang der Mann von seinem Motorrad ab. Die 24-Jährige erkannte das entgegenkommende Motorrad und konnte ihr Fahrzeug im letzten Moment wieder nach rechts steuern. So verhinderte sie eine Kollision mit dem Zweirad. Der Wagen kam schließlich im Grünstreifen neben der Straße zum Stehen, zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem Motorrad kam es nicht.

Die Autofahrerin blieb wie der Motorradfahrer auch bei dem Unfall unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 400 Euro.