1 Die Hintergründe des Vorfalls in Modena sind bisher unklar. Foto: Uncredited/LaPresse/AP/dpa

Mit einem Auto rast ein Mann durch die Altstadt der italienischen Stadt Modena und erfasst mehrere Fußgänger. Unter den Schwerverletzten ist nach Angaben des Bürgermeisters eine deutsche Touristin.











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Modena - Unter den Schwerverletzten nach dem Vorfall mit einem Auto in der norditalienischen Stadt Modena ist auch eine deutsche Touristin. Dies sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, nach einer Lagebesprechung vor Journalisten. Insgesamt gibt es demnach acht Verletzte, vier davon schwer. Eine weitere schwer verletzte Person stamme aus Polen, sagte Mezzetti weiter.