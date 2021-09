Diese Autos sind am teuersten in der Versicherung

1 Hier eines der teuersten Modelle in besonderer Ausführung: Der BMW X5. Foto: dpa

Wer ein Fahrzeug besitzt, hat sich schon einmal Gedanken über eine Haftpflichtversicherung machen müssen. Die Kosten variieren hier natürlich zwischen den Modellen. Wir sagen, welche Fahrzeuge am teuersten sind.















Stuttgart - Ohne Kfz-Haftpflichtversicherung wird ein Auto nicht zugelassen. In Deutschland ist sie Pflicht. Der Bereich der Schäden, die man mit seinem Auto anderen Menschen, ihren Sachen und ihrem Vermögen zufügt, wird von der Versicherung abgedeckt. Nicht ersetzt werden Schäden am eigenen Wagen. Dafür ist eine Voll- oder Teilkaskoversicherung nötig. Die Haftpflichtversicherung zahlt also bei einem selbst verschuldeten Unfall nur die Schäden des anderen. Hier die Preisliste von Check 24.

Pkw-Modelle mit den höchsten Beiträgen

Werfen wir einen Blick auf die Top Ten. Am teuersten fährt man mit einem BMW X5/X6 3.0 D. Man zahlt durchschnittlich im Jahr 482 Euro. Zwei Euro günstiger folgt der Mercedes-Benz E 220 CDI. Auf dem dritten Platz liegt der BMW 316i mit 393 Euro. Der BMW 520d ist zwei Euro billiger. Den fünften Platz nimmt der VW Golf IV 1.9 TDI mit 387 Euro ein. Für einen BMW 523i zahlt man 373 Euro. Nur vier Euro trennen absteigend den VW Passat Variant 1.9 TDI (361 €), den BMW 320d Touring (360 €) und die beiden Mercedes-Benz-Modelle C 220 CDI (359 €) und E 220 CDI (357 €).

Pkw-Modelle mit den niedrigsten Beiträgen

Wir wandern ans Tabellenende. Die Plätze 291 bis 300. Den Start macht der VW up! 1.0 mit 190 Euro. Der SEAT Ibiza 1.0 EcoTSi folgt fünf Euro günstiger. Dann der Kia Ceed XCeed 1.6 T-GDI mit 184 Euro. Jeweils 182 Euro kosten der Smart Fortwo Cabrio 1.0 und der VW Polo 2.0 GTI. Nochmal zwei Euro billiger ist der VW Tiguan 2.0 TDI. 175 Euro müssen Besitzer eines VW Golf VII e-Golf zahlen. Den drittletzten Platz nimmt der Skoda Karoq 1.5 TSi mit 167 Euro ein. Zwei Euro günstiger fährt man mit dem VW Polo VI 1.0 TSI. Den niedrigsten Beitrag muss man mit 147 Euro bei einem SEAT Arona 1.0 zahlen.