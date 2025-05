Drogeneinfluss? Polizei in Liverpool nennt Details

Auto fährt in Menschenmenge

1 Der 53-jährige Autofahrer war am Montag in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren. Foto: PAUL ELLIS/AFP/PAUL ELLIS

Warum fuhr ein Auto in Liverpool in eine Menschenmenge? Am Tag danach laufen die Ermittlungen. Die Ermittler erklären, weswegen sie gegen den festgenommenen 53-Jährigen ermitteln.











Link kopiert



Nachdem ein Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren ist, ermittelt die Polizei gegen einen 53-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes, gefährlichen Fahrens und Fahrens unter Drogeneinfluss. Der Mann war am Montagabend festgenommen worden.