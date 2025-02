Auto-Attacke von München: Was wir über den Tatverdächtigen wissen - und was nicht

Was wir über den Tatverdächtigen wissen - und was nicht

4 Das Auto des mutmaßlichen Täters wurde am Abend abtransportiert. Foto: Matthias Balk/dpa

Ein Auto fährt in einen Demozug mitten in der bayerischen Landeshauptstadt. Was über den Tatverdächtigen bisher bekannt ist.











München - Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München mit mindestens 36 Verletzten beleuchten die Ermittler den Lebensweg des tatverdächtigen Afghanen in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft sieht nach seiner Vernehmung Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Doch bei der Suche nach dem Motiv, mit einem Auto mitten in einen Verdi-Demonstrationszug zu fahren, gibt es auch noch Fragezeichen. Was bisher bekannt und was noch zu klären ist - ein Überblick: