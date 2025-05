Erneut Brand in Tiefgarage in Stuttgart

1 Der Hochleistungslüfter ist dank Fernsteuerung perfekt geeignet für den Einsatz in verrauchten Tiefgaragen. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Weil aus einer Tiefgarage eines Wohnhauses Rauch dringt, wählen an Christi Himmelfahrt mehrere Personen den Notruf. Offenbar wurde ein Audi angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben am Donnerstagabend in einer Tiefgarage an der Wolframstraße in Stuttgart-Nord einen Audi in Brand gesetzt. Zwei Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde aber offenbar niemand, der entstandene Sachschaden wird auf zirka 5000 Euro geschätzt.